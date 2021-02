TIPS. Van blond naar blonder en lopen richting de lente

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Van blond naar blonder

Haarverzorgingsmerk Shu Uemura lanceert het Yūbi Blonde-gamma, bestaande uit twee shampoos, een conditioner en een masker. De producten zijn ontwikkeld om blond haar te verzorgen en tegelijk koperachtige weerschijnen in ontkleurde lokken en haar met highlights te neutraliseren. De paarse producten, met witte pioenroos als hoofdingrediënt, beloven je koelblond eindresultaat. Prijs: vanaf 39,80 euro voor de shampoo.

Nieuw Vuitton-geurtje

Het Franse luxemodehuis Louis Vuitton heeft met Étoile Filante een twaalfde damesparfum uit, dat tot stand kwam in Les Fontaines Parfumées in Grasse door de parfumeur van het huis Jacques Cavallier Belletrud. Wat je ruikt? Een combo van osmanthus, magnolia, abrikoos, cassis, een vleugje jasmijn en noten van aardbei en witte muskus. Prijs: 225 euro (100 ml). Te koop in geselecteerde boetieks en online.

Een vleugje Disney in huis

De eerste Primark Cares-collectie van de gelijknamige Ierse modeketen is een feit. Het is een samenwerking geworden met Disney en bundelt verschillende accessoires en modestuks met Mickey en Minnie Mouse. Van een T-shirt tot een oogmasker of een toiletzak: tijdens het productieproces ligt de focus op meer milieuvriendelijkheid, zo zijn de items gemaakt van duurzaam katoen en gerecycleerd polyester. Prijs: vanaf 2 euro voor een douchespons met strik.

© Primark

Lopen richting lente

Momenteel spreekt het vriesweer je misschien niet aan om een rondje te gaan lopen, maar niemand die je tegenhoudt om alvast nieuw materiaal in te slaan voor als de weggetjes weer sneeuwvrij zijn en het strooizout geen vlekken maakt op je schoenen. Een modieuze en ecologische tip: de Condor 2 loopschoenen van Veja, voor 57 procent bestaande uit biologische, gerecycleerde materialen. Prijs voor een paar in een uitvoering naar keuze: 140 euro.