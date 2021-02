Teleurstellende cijfers: “Slechts” 96,4 miljoen televisiekijkers voor 55e Super Bowl

De 55e Super Bowl, jaarlijks het televisiemoment bij uitstek in de Verenigde Staten, heeft zondag “slechts” 96,4 miljoen Amerikaanse kijkers kunnen lokken. Dat is het laagste aantal sinds 2007. Vorig jaar waren er nog 102,3 miljoen kijkers.

De veelbelovende droomfinale tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Kansas City Chiefs van de quaterbacks Tom Brady en Patrick Mahomes draaide dan ook op een weinig begeesterde wedstrijd uit. De Buccaneers namen meteen het voortouw en wonnen het partijtje eenrichtingsvoetbal met 31-9. Ook de coronapandemie had wellicht zijn impact. Door de beperkende maatregelen kon men de wedstrijd niet samen in een pub bekijken, of er een familiebijeenkomst van maken.

In een steeds meer gefragmenteerd televisielandschap blijft de finale van het American Football-kampioenschap wel het enige dat het land kan verenigen. Vorig jaar kwam een andere American Football-wedstrijd met 43 miljoen kijkers op de tweede plaats. Buiten de sportsector was The Masked Singer met 27 miljoen kijkers het best bekeken programma.