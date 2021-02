Prinses Eugenie bevallen van eerste kindje

De Britse prinses Eugenie is dinsdag bevallen van haar eerste kindje, een zoon. Dat heeft Buckingham Palace zopas bekendgemaakt. De naam van de jongen is nog niet bekend, maar er is wel al een eerste foto opgedoken.

Prinses Eugenie en haar echtgenoot Jack Brooksbank hebben dinsdag hun zoontje in de armen mogen sluiten. In een statement van Buckingham Palace staat dat de baby ter wereld kwam in een Londens ziekenhuis.

“Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Eugenie is vandaag, 9 februari 2021, om 08.55 uur veilig bevallen van een zoon in het Portland Hospital. Jack Brooksbank was aanwezig. De baby weegt 3.6 kilogram”, staat er te lezen. Volgens het paleis stellen de prinses en haar baby het allebei goed.

De koningin en haar man prins Philip en de ouders van het koppel zijn intussen ook op de hoogte en zijn “heel verheugd met het nieuws”.

“Dit is het eerste kind van prinses Eugenie en Jack Brooksbank en meteen ook het eerste kleinkind van de hertog van York en Sarah Ferguson. Voor de Britse koningin Elizabeth II betekent deze geboorte de verwelkoming van een negende achterkleinkind.

Intussen heeft de kersverse mama al een eerste foto van het kindje gedeeld op haar Instagrampagina. Op het zwart-witbeeld is haar hand te zien, terwijl dat het kleine handje van de baby vasthoudt.