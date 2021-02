Voorlopig niet schaatsen

Van zodra de brandweer het ijs heeft goedgekeurd, zal de burgemeester in overleg met de veiligheidsraad en de technische dienst nagaan waar er veilig en corona proof geschaatst kan worden. Dus schaatsen op natuurijs is tot nader order verboden. “Het sowieso verboden om te schaatsen op de zandkuilen van Winters in Kaulille en op de vijvers van natuurgebied Lozerheide. Het oude kanaalarm, de Sprink en diverse wadi’s komen wel in aanmerking.” De burgemeester laat de situatie nauwlettend in het oog houden. Als er mag geschaatst worden moet dit coronaproof en met inachtneming van social distancing.

RDr