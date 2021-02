Real Sociedad ontvangt Manchester United in Europa League in… het stadion van Juventus

Real Sociedad wijkt voor zijn thuiswedstrijd tegen Manchester United in de zestiende finales van de Europa League uit naar het stadion van Juventus in Turijn. Dat maakten de clubs dinsdag bekend.

Real Sociedad, de ploeg van Adnan Januzaj, speelt zijn thuismatchen normaal in de Reale Arena in San Sebastian. De Basken moesten evenwel op zoek naar een neutraal terrein vanwege de reisbeperkingen opgelegd door de Spaanse regering in de strijd tegen het coronavirus. Daardoor kon de selectie van Manchester United niet naar het Baskenland afreizen.

Het duel in Turijn wordt gespeeld op donderdag 18 februari. Een week later volgt de return op Old Trafford. Beide matchen worden achter gesloten deuren afgewerkt.

Benfica ontvangt Arsenal in Rome

Benfica zal zijn heenwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen Arsenal donderdag 18 februari in Rome afwerken. Dat maakte de club van recordinternational Jan Vertonghen dinsdag bekend. Wegens de reisbeperkingen is het niet mogelijk in Lissabon te spelen.

Ook de terugwedstrijd op 25 februari zal wellicht op neutraal terrein afgewerkt worden, want Groot-Brittannië laat geen reizigers uit Portugal toe.

Eerder maakte Real Sociedad al bekend dat het voor zijn achtste finale tegen Manchester United, ook op 18 februari, naar Italië uitwijkt. De club van Adnan Januzaj speelt in Turijn in het stadion van Juventus. Het Noorse Molde ontvangt het Duitse Hoffenheim in het Spaanse Villarreal.

In de Champions League worden Leipzig-Liverpool (16 februari) en Borussia Mönchengladbach-Manchester City (24 februari) niet in Duitsland, maar in het Hongaarse Boedapest afgewerkt