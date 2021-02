Van alle Vlamingen die tussen 7 en 26 januari zijn teruggekeerd uit een rode zone in het buitenland hebben er 84 procent zich laten testen. Bovendien is de overige 16 procent niet automatisch in overtreding, want daarin zitten onder meer ook de grensarbeiders en de vrijgestelde categorieën. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).