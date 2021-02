Heusden-Zolder

Limburgs Landschap vzw zet zich al 50 jaar in voor de Limburgse natuur. Wat startte als een actie om het Stramprooierbroek te redden, is intussen een organisatie met bijna 3.000 hectare natuurgebied. “Het plan is om dat in de volgende 50 jaar te verdubbelen”, zegt voorzitter Pierre Van Haelst en directeur Frans Verstraeten.