Okra Alken computert digitaal met haar leden

Sedert enkele maanden kunnen leden van Okra Alken hun computerkennis digitaal bijschaven. De maandelijkse fysieke computerlessen zijn omwille van corona vervangen door een digitale bijeenkomst met de app Microsoft Teams.De video-lessen worden mee gevolgd, al naargelang de items, door 30 tot 40 leden van Okra.De laatste videoles ging door op 9 februari met 31 deelnemers. De items die aan bod kwamen waren: de app COZO, waarmee patiënten hun medische gegevens kunnen raadplegen, foto's van de smartphone overzetten naar pc, de achtergrond van foto's wijzigen en foto's draadloos afprinten via smartphone.Het enige wat ontbreekt is natuurlijk de koffieklets tijdens de pauze. De volgende videoles is voorzien op dinsdag 9 maart om 9.30u.