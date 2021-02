Ferm Kinderopvang op wandel met de bolderkar

An Gijbels is sinds 2006 onthaalouder bij Ferm Kinderopvang in Heusden-Zolder. Ze vindt het heel belangrijk om buiten te komen met de opvangkinderen. An kocht daarom een bolderkar die ze opfriste. Iedere dag gaat ze zo met de opvangkindjes op stap.An vertelt: “Er kunnen 6 kindjes in de bolderkar en zelfs de allerkleinste baby’s kunnen mee. We hebben een vast parcours. We zien hier paarden, ezels, pony’s en schapen. We komen ook langs een tuin met veel mooie planten en bomen. De wandeling is echt genieten van alles wat de natuur ons biedt.”Als er meer dan 6 kindjes zijn, wandelen de dochter of de moeder van An mee. Zo kan de wandeling iedere dag doorgaan. “Een frisse neus halen dat doet goed. Kinderen bouwen ook weerstand op als ze veel buiten zijn. Elk seizoen heeft wel iets moois om van te genieten”, weet Ann.An en haar bolderkar zijn ondertussen heel bekend in haar buurt. Mensen stoppen graag om een babbeltje met haar en de opvangkinderen te maken. Zo krijgt de wandeling ook een sociaal tintje.