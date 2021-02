Een meertalige berenwandeling

Beringen

Op 21 februari is het de Dag van de Moedertaal, een dag die we als multiculturele stad niet zomaar laten voorbijgaan. “Beringen is een diverse stad waar naar schatting meer dan 80 talen gesproken worden. Dit is het moment waarop we deze talen in de kijker zetten”, vertelt schepen van samenleven Hilal Yalçin. “Tijdens de interactieve berenzoektocht volg je het verhaal van vijf beren en krijg je de kans om te proeven van het Turks, Arabisch, Engels, Frans of Pools."