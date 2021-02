Het kan nóg erger dan Ibrahimovic tegen Lukaku: “Welkom in je ergste nachtmerrie: ik sliep met je vrouw”

“Trash talk” heet het in het Engels, gemene opmerkingen waarmee je een tegenstander uit evenwicht probeert te brengen. Zlatan Ibrahimovic deed het tijdens de voorbije Milanese derby met Romelu Lukaku terwijl iedereen kon meeluisteren.

Maar het kan nóg erger. De voormalige Engelse international Paul Gascoigne, die tijdens zijn carrière even vaak opviel met schandalen als knappe acties, deed het soms negentig minuten lang.

De intussen 53-jarige Gascoigne haalde in de podcast Anything Goes een herinnering op aan toen hij met Tottenham tegenover de jonge Roy Keane stond. Die was toen aan het doorbreken bij Nottingham Forest alvorens hij een grote carrière zou maken bij Manchester United.

“Ik bleef maar op hem inpraten”, aldus Gascoigne. “Reeds toen we door de spelerstunnel liepen, zei ik hem: waan je jezelf de nieuwe ster? Welkom in je ergste nachtmerrie.”

Keane was nochtans zelf geen doetje, zoals later bij Man United zou blijken, maar werd door Gascoigne helemaal gek gemaakt.

“Een van de dingen die ik tijdens die wedstrijd tegen hem zei was: Ik heb met je vrouw geslapen. We stonden slechts 1-0 voor, maar Keane vertelde achteraf aan journalisten dat hij blij was toen hij het laatste fluitsignaal hoorde. Hij had nog nooit in zijn leven zoveel naar zijn oren geslingerd gekregen.”