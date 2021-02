Barts - 19,99 euro via A.S. Adventure

Vergeet het gure windje dat onder de rand van je muts of hoed recht in je oren blaast: met een paar oorwarmers scherm je beide oorschelpen af met een toefje pluche of imitatiebont. Niet onbelangrijk: de diadeem geeft je look instant een lieflijk accent mee en maakt toekomstige sneeuwfoto’s extra winters. In sommige ontwerpen zit anno 2021 een koptelefoon in verwerkt. Tien modellen op een rij ter inspiratie.