De grootste klimaatwinst is in Limburg in 2016 geboekt na de sluiting van de elektriciteitscentrale van Langerlo. — © Sven Dillen

Hasselt

Tussen 2008 en 2017 is de totale CO2-uitstoot in Limburg met een kwart gedaald. Onze provincie is daarmee goed op weg om haar klimaatdoel te halen van 30% vermindering in 2020. Dat is gezegd op de Limburgse klimaattop.