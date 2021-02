In een paardenstal in Oudsbergen werd al een onderkoeld ree gevonden. — © Natuurhulpcentrum

Hasselt

In het dierenasiel van Genk is het trieste nieuws binnengekomen dat een buitenhond het slachtoffer is geworden van het vriesweer. Voor eigenaars van honden en katten geldt een aanbeveling: haal je huisdieren tot na het weekend binnen ook al zijn ze dat niet gewoon.