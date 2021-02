OPROEP. Wat weet u nog van de horrorwinter in 1962/1963?

De temperatuur duikt flink onder nul, ons land maakt zich op voor de eerste koudegolf in negen jaar. Maar in de winter van 1962/1963 haalden ze daar hun neus eens voor op. Wat weet u nog van die horrorwinter?

71 dagen lang kwam de temperatuur geen seconde boven het vriespunt uit. De brandweer die niet kon blussen doordat de leidingen bevroren waren. Tweehonderd Belgen kwamen om het leven door die extreme weersomstandigheden. Maar die hadden ook iets magisch: toeristen trokken massaal naar de kust om de deels bevroren noordzee te bewonderen.

OPROEP. Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar herinneringen aan die verschrikkelijke horrorwinter. Wat weet u nog over de winter van 1962/1963? Kleine en grote verhalen, foto’s of ander materiaal… alles is welkom. Laat het ons hier weten.

LEES OOK. De koudste winter gaan we niet voorbijsteken: 71 dagen op rij onder nul en een dichtgevroren Noordzee

tj