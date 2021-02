Vanaf 18 februari vaccinaties in voorzieningen voor personen met handicap

Vanaf 18 februari starten in Vlaanderen de vaccinaties in de voorzieningen voor personen met een handicap. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dinsdag bekendgemaakt. Volgens de CD&V-minister gaat het om 49.000 mensen met een handicap en personeelsleden in residentiële voorzieningen.

Terwijl het einde van de vaccinaties in de woonzorgcentra stilaan in zicht komt, wordt de vaccinatie van personen met een handicap en personeelsleden in gehandicaptenvoorzieningen voorbereid.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) brengt in kaart hoeveel vaccins zij nodig hebben en waar er vaccinaties kunnen gebeuren.

Op basis van de gegevens zal de planning verder opgemaakt worden. Bedoeling is om vanaf 18 februari te starten met het vaccineren van personen met een handicap en betrokken personeelsleden in voorzieningen.

Alles blijft volgens minister van Welzijn Wouter Beke wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. Net als bij de woonzorgcentra worden vaccinaties bij een uitbraak uitgesteld naar een later moment.

Momenteel worden eerst de vaccinaties ingepland van de gebruikers die dag en nacht verblijven in een residentiële voorziening. De timing voor de gebruikers van de dagcentra en de diensten Zelfstandig wonen is momenteel nog niet gekend.

“De bewoners en het personeel van voorzieningen voor personen met een handicap hebben de voorbije maanden ook sterk geleden onder het coronavirus. De vaccinatie is een eerste stap naar een wereld die we normaal kennen, maar voorlopig zullen we alle maatregelen nog even moeten respecteren”, zegt minister Beke.