Zaak parlementslid El Kaouakibi (Open Vld) verhuist naar rechtbank Tongeren

Het derdenverzet van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld) tegen het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let’s Go Urban verhuist naar de ondernemingsrechtbank van Tongeren, waar volgende week dinsdag wordt gepleit. Dat is het resultaat van de ontdekking dat een van de (ex-)bestuurders van Let’s Go Urban die de bewindvoerder liet aanstellen zelf lekenrechter blijkt te zijn bij de Antwerpse ondernemingsrechtbank die die beslissing nam.