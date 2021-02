Dertig coronapatiënten genezen dankzij kankermiddel: heeft Israël ’wondermiddel’?

Veelbelovend nieuws uit Israël: in een ziekenhuis in Tel Aviv zijn goede resultaten geboekt met experimenteel kankermedicijn EXO-CD24. Dertig coronapatiënten kregen het toegediend en ze genazen allemaal. Premier Netanyahu noemde het een ‘wondermedicijn’, al is voorzichtigheid geboden. Het gaat om een kleine fase 1-studie. Volgens professor Johan Neyts moeten we vooral vaart zetten achter virusremmende middelen.