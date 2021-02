Het assisenproces tegen Kristel Appelt (27) en haar ex-vriend Björn De Cant (30) is vanochtend onverwachts stilgelegd, vlak voor de volksjury in beraad zou gaan. De Leuvens assisenjury had een aantal documenten gekregen van het hof, waar de verdediging een mogelijke beïnvloeding in zag.