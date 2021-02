De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft na een maand onderzoek in Wuhan nog niet kunnen uitmaken welke dieren aan de basis van de pandemie liggen. Mogelijk gaat het om schubdieren of vleermuizen, maar andere opties zijn niet uitgesloten. Dat meldt de WHO op een persconferentie waar de resultaten vna het onderzoek zijn toegelicht.