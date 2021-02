KRC Genk en STVV bikkelen vanavond in de Luminus Arena om een plekje in de kwartfinales van de Beker van België. Veert KRC Genk recht na de slappe prestaties van de voorbije weken? Of neemt Peter Maes met STVV revanche voor zijn ontslag in Genk enkele jaren geleden? Volg het hier live (aftrap om 18 uur).