Hartverwarmende beelden: Adriaan steunt strooidiensten en maakt op geheel eigen wijze fietspad ijsvrij

Adriaan Put (32) mag door zijn aangeboren ziekte nauwelijks controle hebben over zijn vier ledematen en beschikken over de verstandelijke vermogens van een kind van zeven jaar oud, dat blijken allemaal geen hinderpalen te zijn om met een zoutmolentje achteraan zijn elektrische rolwagen zijn burgerplicht te doen: het ijsvrij maken van voet- en fietspad in zijn straat.

“Ik heb er meteen ook de stroken van enkele buren bijgedaan”, laat Adriaan weten via zijn spraakcomputer, die hij altijd bij zich heeft. Moeder Tine staat er zelf versteld van. “Enkele weken geleden had hij plots zo’n kleine zoutmolen helemaal zelf gevonden op het internet. Hij wilde koste wat kost dat we zo’n wagentje zouden bestellen. Dat hebben we dan maar gedaan. Onlangs werd die hier geleverd.”

Veel respect

Adriaan heeft al enkele andere aanhangwagentjes voor zijn gesofistikeerde rolkar. Die kan hij heel precies besturen waardoor hij in staat is om vader Dominique te helpen bij het werk in de tuin. “Waar zijn fascinatie voor ijzelbestrijding vandaan komt, weten we niet”, ziet Dominique zijn zoon trots zeer behendig manoeuvreren op het fietspad.

“Niet dat hij zelf dreigt uit de bocht te gaan of om te vallen. Daarvoor is dit vervoermiddel op vier wielen te stabiel. Het is wel zo dat na elke sneeuwbui onze hele woonkamer telkens urenlang vol plassen ligt wanneer Adriaan opnieuw binnenrijdt. Dat water blijft maar van tussen de wielen van zijn rolwagen druppen. Misschien wil hij ons al dat dweilen besparen?”

Feit is dat Adriaans sneeuwruiming niet onopgemerkt blijft. Onder meer Tom Kelderman, zijn voormalige volwassen begeleider van de Chiro, is lyrisch over de inzet van de jongen. “We hebben intussen al aanvragen vanuit meerdere straten van Schoten gekregen”, lacht moeder Tine. “Maar ambitie om echt bij de gemeente te gaan werken, heeft Adriaan voorlopig niet. Daarvoor verblijft hij te graag thuis en in De Kade, de voorziening in Kalmthout waar hij gedurende de week woont.”