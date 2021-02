Zo zag je Antwerpen nog nooit: Yenthe legt verstilde stad vast met drone en camera

Yente haalde zijn camera en drone van stal, posteerde zich strategisch op het terrein achter het Vlinderpaleis op Nieuw Zuid, stuurde zijn drone de hoogte in, liet hem over de Emiel Banningstraat zoeven en maakte deze knappe beelden van een verstilde stad.

“Wintersport en reizen zijn mijn grote passies en normaal gezien doe ik in deze tijd van het jaar foto- en filmprojecten voor onder meer reisbureaus in het buitenland”, zegt Yente. “Zo deed ik al opdrachten van de Belgische en Nederlandse kampioenschappen skiën. Ik ben zelf ook een fervente skiër en snowboarder en heb in het verleden ook skilessen gegeven. Ook werd ik ingeschakeld voor Tomorrowland Winter. Reizen zit er op dit moment helaas niet in, maar nu het hier even wintert maak ik hier maar wat foto’s”, lacht Yente.

© Yente Van Eynde

joro

Yente liet zijn drone opstijgen op het terrein achter het Vlinderpaleis op Nieuw Zuid. — © Yente Van Eynde

Een unieke kijk vanuit de hoogte van Nieuw Zuid. — © Yente Van Eynde

