Appelbabbelen met Ferm in Opglabbeek

Feest vieren is natuurlijk moeilijk in deze coronatijd. Toch hebben de Ferm-bestuursleden in Opglabbeek er een leuke activiteit van gemaakt. Op 6 februari gaf Ferm de aftrap van de appelbabbel- campagne met een nationale appelbakdag. Alle bestuursleden werden gemobiliseerd en zo werden maar liefst alle 230 leden verrast met lekker versgebakken appelgebak. Aan elke deur werd een korte appelbabbel gehouden. Op die manier hadden ze toch weer even contact met elkaar!Dat dat erg gesmaakt werd hoeft niet te verwonderen. Dat blijkt ook uit de vele leuke reacties.