Ferm Kinderopvang viert Lichtmis

2 februari, Lichtmis. Een feest dat eeuwenlang gevierd werd. Een traditie oorspronkelijk ontstaan uit de joodse en katholieke godsdienst. De dagen worden weer langer en we krijgen meer licht. In veel gemeenten komen de kindjes die het afgelopen jaar geboren/gedoopt werden samen op deze dag. Onthaalouder Ann Larbie uit Heusden-Zolder vertelt: “Mijn grootouders nodigden ons elk jaar uit op Lichtmis. We gingen eerst samen naar de mis en dan maakten ze pannenkoeken voor ons, de kleinkinderen. “ Tijden veranderen en ook tradities krijgen een nieuw kleedje, maar Lichtmis blijft een feest in de opvang van onthaalouder Ann: “Pannenkoeken voor de opvangkindjes is altijd een feest. Dit jaar hebben we appels in de pannenkoeken gedaan, en op die manier ook nog meegedaan aan de Appelbabbel van Ferm. Twee vliegen in één klap!”.En of het gesmaakt heeft? De glunderende gezichtjes zeggen alles.