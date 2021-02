Sneeuwpret bij Ferm Kinderopvang

Groepsopvang De Debberkes vangt al 16 jaar kindjes op in Maaseik. Ook in de wintermaanden vinden de onthaalouders het belangrijk om met de kinderen buiten te spelen.Lizette, al 16 jaar onthaalouder bij de Debberkes, getuigt : “Wij vinden de natuur heel belangrijk voor de kinderen. Wij gaan elke dag naar buiten. De weinige dagen met sneeuw in België zijn dan ook topdagen! We laten de kinderen kennis maken met de sneeuw, goed ingeduffeld in een dikke winterjas met muts en sjaal. De kindjes leven zich helemaal uit in de witte tuin”. Deborah, werkt sinds 2019 mee in het team, vult aan : “Wij maakten een mooie sneeuwman en probeerden sneeuwballen te gooien. De koude en nattigheid kon de pret niet bederven. Hopelijk komen er nog winterdagen waarbij onze kinderen in en met de natuur kunnen experimenteren"