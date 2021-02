Sneeuwpret bij Ferm Kinderopvang

Nancy Scheepers uit Opoeteren werkt al 4 jaar als onthaalouder voor Ferm Kinderopvang. Ook in deze wintermaanden vindt ze het belangrijk om kinderen de kans te geven om buiten te spelen. "Ik ga elke dag met de opvangkindjes naar buiten. Op die zeldzame dagen dat we sneeuw hebben, moeten we zeker naar buiten! Zo halen we een frisse neus, bouwen we weerstand op tegen virussen.” Nancy doet dit elke winter en zeker in deze coronatijden. “Mutsje, sjaaltje, laarzen aan en de sneeuwpret kan beginnen! Op de slee en samen een sneeuwman maken... We hebben dolle pret, dat zie je aan de gezichtjes van de kinderen. En als de sneeuw verdwenen is? Dan knutselen we binnen een sneeuwman met watjes.”