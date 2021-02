Een half jaartje in de woestijn heeft Ivan Leko 2,2 miljoen euro netto opgebracht, oftewel 12.365 euro per dag. Dat blijkt uit een zaak die de Kroatische coach na zijn ontslag bij Al Ain heeft ingediend bij de FIFA. De Kroaat won en kreeg in augustus vorig jaar een ontslagvergoeding van 1 miljoen euro, die de club aanvankelijk weigerde te betalen.