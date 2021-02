Het is ijskoud en Frank Deboosere wist een maand geleden al dat dat mogelijk in de lucht hing — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Normaal betrap je hem nooit op langetermijnvoorspellingen. Vijf dagen, veel verder kijkt hij niet graag. Maar op 6 januari deed Frank Deboosere het wel. Hij voorspelde toen “dat er in februari of maart weleens een zeer koude periode kon zijn”. En hopla, het is prijs. Hoe wist hij dat toen al?