De recentste metingen en modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij tonen aan dat het ondiepe grondwater in Vlaanderen de voorbije weken is aangevuld. “Het merendeel van de meetlocaties (65 procent) toont een normale tot zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij maandag in een persbericht.