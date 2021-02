LeBron James leidt met 97ste ‘triple-double’ de LA Lakers naar vijfde zege op een rij

Los Angeles Lakers, zonder Anthony Davis, had veel moeite in het eigen Staples Center versus Detroit Pistons. Na één overtime en een triple-double van LeBron James bleef de winst (119-112) echter wel in LA. De vijfde opeenvolgende zege voor de Lakers en maar liefst de 97ste triple-double voor King James in zijn carrière.

36 jaar is LeBron James einde 2020 geworden. Maar de NBA-superster blijft in zijn “oude dag” op een missie. Hij wil enerzijds met Los Angeles Lakers een back-to-back titel (de 18de voor de Lakers die daardoor alleen recordhouder worden, red.) en anderzijds een vijfde persoonlijke titel waardoor hij op één NBA-trofee komt van Michael Jordan (zes met Chicago Bulls). De viervoudige MVP van de NBA is op dat vlak steeds meer de favoriet om ook die individuele bekroning dit seizoen te veroveren.

Versus Oklahoma Thunder liet LeBron James, ondanks een matige shotselectie (11 op 22, waaronder 2 op 10 driepunters) nog eens zijn fysieke kwaliteiten bewonderen. Hij pakte uit met 28 punten, 14 rebounds en 12 assists en leidde met de Duitse guard Dennis Schröder (19 punten, 7 rebounds, 5 assists), Montrezl Harrell (21 punten, 18 rebounds) en de met een double-double uitpakkende Kyle Kuzma (11 punten, 10 rebounds) de club uit Californië naar een 119-112 overwinning. De Lakers prijken na een vijf op vijf en met 19 op 25 op de tweede plaats in de Western Conference.

Voor LeBron James was het maar liefst de 97ste triple-double uit zijn carrière. Hij heeft de honderd dus in het vizier en staat in de All Time Ranking op de vijfde plaats. Hij telt tien triple-doubles minder dan Jason Kidd. De top-3 is nog wel ver af: Oscar Robertson (181), Russell Westbrook (151) en Magic Johson (134).