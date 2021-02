Australian Open: Nadal en Medvedev gaan zonder problemen verder, titelverdedigster Kenin ook in tweede ronde

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zonder al te veel energie te verspillen de tweede ronde bereikt op de Australian Open. De Spanjaard haalde het na minder dan twee uur tennis in drie sets (6-3, 6-4 en 6-1) van de Serviër Laslo Djere (ATP 56).

Nadal sukkelde de voorbije dagen met rugpijn en nam vorige week niet deel aan de ATP Cup. Tegen Djere was hij dinsdag wel meteen op de afspraak. De 34-jarige Spanjaard is in Melbourne op zoek naar het record van aantal grandslamzeges. Dat moet hij op dit moment, met elk twintig overwinningen, delen met Roger Federer. Op de Australian Open won Nadal enkel in 2009. In de tweede ronde treft Nadal de winnaar van het duel tussen de Serviër Viktor Troicki (ATP 202) en de Amerikaan Michael Mmoh (ATP 177), beiden kwalificatiespelers.

Ook Daniil Medvedev (ATP 4) won probleemloos zijn partij in de eerste ronde. De Rus versloeg de Canadees Vasek Pospisil (ATP 63) in drie sets (6-2, 6-2 en 6-4). Medvedev zit boordevol vertrouwen na zijn eindoverwinning met Rusland zondag in de ATP Cup. In de tweede ronde ontmoet hij de winnaar van het duel tussen de Hongaar Attila Balazs (ATP 94) en de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP 99).

Titelverdedigster Sofia Kenin met aarzelende start

Sofia Kenin (WTA 4) is aarzelend begonnen aan de Australian Open. De titelverdedigster in Melbourne en het vierde reekshoofd versloeg in de Rod Laver Arena in twee moeizame sets (7-5 en 6-4) de Australische Maddison Inglis (WTA 133). Kenin treft in de tweede ronde de Estse Kaia Kanepi (WTA 65), afgelopen zondag nog verliezend finaliste tegen Elise Mertens (WTA 16) in de Gippsland Trophy.

Kenin won vorig jaar de Australian Open door in de finale de Spaanse Garbine Muguruza in drie sets te verslaan. Het was haar eerste grandslamzege en dat als jongste speelster sinds Maria Sharapova in 2008.

Tegen de 23-jarige Inglis, die startte met een wildcard, had de 22-jarige Amerikaanse in beide sets genoeg aan twee breaks. Ze maakte wel veel onnodige fouten en leverde zelf haar opslagbeurt in beide sets een keer in, maar pakte de zege op haar derde matchpoint.

Muguruza (WTA 14) van haar kant had in haar eerste duel weinig moeite met de Russische Margarita Gasparyan (WTA 127), die als lucky loser werd opgevist. Ze won in twee sets (6-4 en 6-0). (belga)