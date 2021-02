Kobe Ilsen en zijn Sara: “We zijn een clichékoppel: ik de macho, zij de zachte vrouw”

Wat gaat het snel ten huize Ilsen-Vermassen. Een half jaar voor de lockdown werden de twee een koppel, in december van vorig jaar een huwelijksaanzoek en de aankoop van een huis waar het koppel nu keihard in werkt. In Dag Allemaal komt het onderwerp ‘kindjes’ dan ook al snel aan bod. “Ik voel de klok nog niet extreem hard tikken”, zegt Sara, “over een jaar of drie misschien wel?” Maar Kobe pikt in: “Laten we duidelijk zijn, we hebben dat huis niet gekocht om met ons tweeën in te wonen. Er is een tuin, er zijn kinderkamers… Dus ja, ik voel me een beetje de neanderthaler die zijn grot wil klaar hebben voor zijn vrouw en gezin. Dat huis kan een paradijs worden voor kinderen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen