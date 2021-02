Wendy Van Wanten: “Frans is werkloos en ik kan niet meer optreden”

Ook ten huize Van Wanten hakt de coronacrisis erin, zo vertelt Wendy Van Wanten (61) in Story: “Frans is werkloos, ik kan niet meer optreden. Een reeks als De Verhulstjes zou ons goed doen.”

Het gezin in ‘Groeten Uit’ — © VTM

De bezorgde lezer kunnen we alvast geruststellen: tussen Wendy en Frans klikt het weer als nooit tevoren. Enkele jaren geleden ging het koppel uit elkaar, maar de verschillen zijn intussen bijgelegd. Al staan Wendy en Frans nu voor nieuwe uitdagingen. “Frans is werkloos, ik kan niet meer optreden. Het huis is gelukkig afbetaald, maar ons spaargeld slinkt snel. Clément zit op kot in Brugge en Estelle zit in het eerste middelbaar”, vertelt Wendy aan Story. “We willen graag werken, maar waar kunnen we nog terecht op onze leeftijd? Een nieuwe reeks a la De Verhulstjes zou heel welkom zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij de mensen nog steeds zouden kunnen raken.”