Annemie Struyf wordt voor het eerst oma: “Om vaste babysit te worden werk ik nog veel te graag”

Struyfs dochter Josefien is zwanger, en dat betekent dat het tv-gezicht voor het eerst oma wordt. Josefien belde aan en liet een voicemailbericht van haar huisarts horen om aan te kondigen dat ze zwanger was. “Ik ben beginnen te wenen”, vertelt Struyf in Dag Allemaal, “tranen van geluk.” Toch zal Struyf haar werk nog niet meteen opgeven om op de baby te gaan passen. “Een vaste babysitdag zie ik nog niet zitten, daarvoor werk ik nog veel te graag. Maar als ze in nood zitten wil ik natuurlijk graag helpen.”