AUSTRALIAN OPEN. Exit David Goffin na vier gemiste matchpunten, Elise Mertens wel naar tweede ronde

Exit voor David Goffin in de eerste ronde van de Australian Open. Het dertiende reekshoofd liet tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP-113) in de vierde set maar liefst vier matchballen liggen en kreeg daarvoor de rekening gepresenteerd. Elise Mertens ging eerder op de nacht wel naar de tweede ronde na een makkelijke zege tegen de Canadese Fernandez.

Elise Mertens (WTA-16) plaatste zich al vroeg in de nacht voor de tweede ronde. De 25-jarige Limburgse deed dat door de Canadese Leylah Fernandez (WTA-86) in 1 uur en 26 minuten te verslaan met 6-1 en 6-3.

“Het was niet mijn beste match, maar ik ben blij het in twee sets te hebben kunnen afmaken”, begon Mertens na afloop. “Mijn energieniveau was niet zo hoog vandaag. Ik had niet zo goed geslapen. Ik weet ook niet waarom. Het was misschien gewoon een beetje stress voor de eerste partij. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik heb gewonnen. Dat is het belangrijkste. Fernandez is ook een goede speelster. Ze is nog jong, voelt geen druk en als je ze laat spelen, kan ze heel agressief voor de dag komen. Maar ik ben blij het te hebben kunnen afmaken met een goede opslag.”

In de tweede ronde treft Mertens donderdag de Chinese Lin Zhu (WTA 92), die in haar eerste duel makkelijk afstand nam van de achttienjarige Amerikaanse kwalificatiespeelster Whitney Osuigwe (WTA 163). Het werd twee maal 6-1. Het wordt de derde confrontatie tussen Mertens en Zhu. Beide speelsters wonnen tot dusver één keer. Zhu won het laatste duel, in 2019 in Dubai.

“Ik herinner me die ontmoeting, maar details weet ik niet meer”, gaf Mertens aan. “Ik heb sindsdien veel wedstrijden gespeeld. Ik zal het even moeten opzoeken, mijn geheugen terug wat opfrissen. Maar ik zal goed voorbereid zijn. Ik heb net al een ijsbad genomen en er staan ook stretchsessies en massages op het programma, allemaal om de recuperatie te bevorderen. Ik heb de voorbije dagen immers al veel op het veld gestaan.”

Mertens gaf vervolgens ook een inkijk in haar leven op een grandslamtoernooi. De Limburgse koos er na haar quarantaineperiode bewust voor te verblijven in een appartement buiten Melbourne. “We verblijven aan de achterkant van de Docklands, op een kwartier met de wagen van het centrum van Melbourne”, vertelde ze. “Het is er heel kalm. We hebben zicht op de rivier. Ik zie er kajakkers, maar ook dieren. Ik probeer een beetje te leven zoals thuis. Robbe (haar coach en partner, red.) en ik gaan naar de winkel. Ik hou me bezig met de was, hij kookt voor mij. Zo is de taakverdeling. Ik eet overigens weinig dierlijke producten, met uitzondering van eieren. Ik eet zo gezond mogelijk, met snacks van zeewier bijvoorbeeld.”

Goffin uitgeschakeld na vijfsetter

Voor David Goffin zit het toernooi er alweer op. Tegen de 21-jarige Australische qualifier Alexei Popyrin (ATP-113) ging Goffin er na vijf sets uit, ondanks heel wat kansen. Het begon nochtans goed voor de 30-jarige Luikenaar met een dubbele break in de eerste set maar in de tweede set hing de jonge thuisspeler de bordjes gelijk.

In set drie leek Goffin, het dertiende reekshoofd, opnieuw op winst af te stevenen na een break maar Popyrin sleepte nog een tiebreak uit de brand. Die ging evenwel naar onze landgenoot.

Wie dacht dat de Australiër hierdoor zou kraken, kwam bedrogen uit. Popyrin bleef ook in de vierde set Goffin onder druk zetten maar de Luikenaar maakte aanvankelijk vier breakpunten ongedaan en had in het belangrijke achtste game zelf genoeg aan één kans om de noodzakelijke break te realiseren. Goffin vergat echter twee matchballen te benutten en bracht zichzelf met twee dubbele fouten onnodig in de problemen. Popyrin rook bloed, perste er bij 5-5 een love game uit en dwong in het twaalfde game op zijn beurt een setpunt af. Maar ook de Australiër faalde en gaf Goffin de kans een tiebreak af te dwingen. Daarin leek Goffin opnieuw op matchwinst af te stevenen maar opnieuw liet hij twee matchballen onbenut. Popyrin rook voor een zoveelste keer bloed en maakte het bij zijn tweede setbal wel af: 8-6 in de tiebreak voor de Australiër.

Een beslissende vijfde set moest oordelen over winst of verlies. Goffin startte voortvarend, brak meteen door de opslag van zijn Australische opponent maar gaf daarna even vlotjes zelf zijn opslagspel uit handen. Erger nog, Goffin verloor ook zijn daaropvolgende opslagspel - met onder anderen twee dubbele fouten - en stond plots een break in het krijt. Goffin wankelde en kreeg de scheve situatie niet meer rechtgezet. Popyrin hield het hoofd koel en benutte zijn tweede matchbal: 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (8-6) en 6-3.