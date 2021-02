Franse filmscenarist Jean-Claude Carrière overleden

Carrière schreef mee aan de scenario’s van films als La Piscine (1969), Die Blechtrommel (1979), The Unbearable Lightness of Being (1988) en Cyrano de Bergerac (1990).

Tijdens zijn loopbaan heeft Jean-Claude Carrière ongeveer zestig filmscenario’s geschreven. Hij werkte samen met regisseurs als Luis Buñuel, Jacques Tati en Milos Forman.

Hij was ook auteur, acteur en toneelschrijver. Hij schreef teksten voor onder meer Juliette Gréco, Brigitte Bardot en Jeanne Moreau.

Carrière is in zijn woning in Parijs in zijn slaap overleden, zo zegt zijn dochter Kiara Carrière.