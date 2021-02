Thomas Pieters opnieuw beste Belg op wereldgolfranglijst golf

Thomas Pieters is dankzij zijn tiende plaats in het Saudi International van de 83e naar de 71e plaats opgeklommen op de wereldranglijst golf. De 29-jarige Antwerpenaar wipte onder meer over Thomas Detry, die van 81 naar 83 zakte, en is opnieuw de hoogst gerangschikte Belg. Nicolas Colsaerts gaf drie plaatsen prijs en is de nummer 222 van de wereld.