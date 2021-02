Het Noorse Molde ontvangt Hoffenheim in de Europa League in... Spanje

Molde zal zijn heenwedstrijd in de zestiende finale van de Europa League tegen het Duitse Hoffenheim op 18 februari in het Spaanse Villarreal afwerken. Dat maakte de Noorse club maandag bekend. Door de coronamaatregelen in Noorwegen kan Molde de Duitsers niet in eigen stadion ontvangen. De terugwedstrijd wordt op 25 februari gespeeld.