Trump nog één keer in de schijnwerpers: hoe groot is de kans dat hij veroordeeld wordt?

Hoewel hij niet te zien zal zijn, staat Donald Trump de komende dagen weer in de schijnwerpers. Dinsdag start in de Amerikaanse Senaat zijn tweede impeachmentproces, dit keer over het aanzetten tot opstand. Het is historisch omdat het de eerste keer is dat een president tweemaal is aangeklaagd. Omdat het proces wordt gehouden terwijl hij niet meer in functie is. En omdat de getuigen en slachtoffers meteen ook de juryleden zijn.