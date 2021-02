Het Verenigd Koninkrijk blijft het vaccin van AstraZeneca gebruiken, ook nadat uit een studie gebleken is dat het vaccin maar beperkt werkzaam is tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Dat heeft Nadhim Zahawi, de minister bevoegd voor vaccinaties, gezegd in de krant The Telegraph. En ook de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran zegt vertrouwen te hebben in het vaccin.