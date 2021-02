TikTok-filmpje bewijst dat ei breken eigenlijk heel makkelijk is

Je moet niet bepaald een keukenprins of -prinses zijn om een eitje te breken, maar dat er soms een stukje schaal in terechtkomt, overkomt wel eens de beste. Op TikTok doet nu een filmpje de ronde waarin netjes een ei wordt gebroken door het gewoon in de pan te laten vallen.

Voor foodhacks moet je tegenwoordig op TikTok zijn. De nieuwste die de virtuele wereld met verstomming slaat, is eentje waarbij op een eenvoudige manier een eitje wordt gebroken. Zo was het oorspronkelijk ene Maddy Sumner die het trucje uittestte, maar het werd al snel opgepikt en gekopieerd. Veel van die video’s zijn ondertussen honderdduizenden keren geliket en gedeeld.

Het is eigenlijk makkelijk: je neemt een pan en in de plaats van je eitje kapot te kloppen op de rand, laat je het gewoon vallen in de pan. Het eitje splitst zich automatisch in tweeën en van restjes schaal is geen spoor te bekennen.

Terwijl heel wat mensen het een “geniaal” trucje noemen, kwam op het filmpje ook al wat kritiek. Hoe doe je dan bijvoorbeeld nog boter of olie in de pan als het eitje er al in ligt? Anderen haalden dan weer aan dat een eitje op de rand van de pan breken niets inhoudt. “Als je al geen ei kunt breken, blijf dan gewoon weg uit de keuken”, klinkt het onder meer.