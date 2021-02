U heeft 400 vragen over het coronavaccin voor de experten van de UHasselt

Wanneer ben ik aan de beurt? Kan ik vooraf kiezen welk vaccin ik krijg? En waartegen word ik beschermd en voor hoelang? Dat zijn de drie meest gestelde vragen uit meer dan 400 reacties van onze lezers. Die massale reactie onderstreept niet alleen dat er nog veel onzekerheid heerst rond de vaccins, maar ook dat de vaccinatiestrategie voor veel mensen nog onduidelijk is.

Daarom zullen Niel Hens, Piet Stinissen en Jeroen van der Hilst dinsdagavond vanaf 19.30 uur antwoord geven op de meest prangende vragen. Niel Hens is als biostatisticus een autoriteit in het ontwikkelen van wiskundige computermodellen die kunnen voorspellen hoe een virus of een infectieziekte zich verspreidt en lid van de GEMS, de expertengroep die de regering adviseert. Jeroen van der Hilst is professor immuunpathologie en internist-infectioloog in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis. En Piet Stinissen is professor immunologie en decaan Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de Hasseltse universiteit.

Hoofdredacteur Indra Dewitte zal het panel de vragen van onze lezers voorleggen. “We vinden het belangrijk om onze lezers goed te informeren. Ook tijdens dit vragenuurtje kunnen onze lezers nog vragen stellen”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “Mensen maken zich ook zorgen over allergische reacties en of er een risico is voor zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens. Ook die vragen zullen we stellen. Specifieke medische situaties kunnen we niet behandelen, maar we zullen wel handvatten aanreiken zodat mensen weten waar ze terecht kunnen met hun specifieke vraag.”

Het vragenuurtje kan u op dinsdag 9 februari vanaf 19.30 uur rechtstreeks volgen in dit artikel of via de app van onze krant. Op donderdag kan u alle vragen en antwoorden nog eens rustig nalezen op onze website. Zaterdag brengen we in onze weekendbijlage HBvLPLUS een samenvatting van de meest gestelde vragen.