Koudegolf: in Bree werken bouwvakkers verder tijdens grootste bouwverlet in tien jaar. — © TV Limburg

Al minstens deze week kan er niet gewerkt worden. Het is het grootste bouwverlet in tien jaar. Het staat nu al vast dat werven niet tijdig klaar zullen zijn en er rekening zal moeten gehouden worden met vertraging. Dat is ook slecht nieuws voor het centrum van Bree, dat er helemaal opengebroken bijligt. “We kunnen niet anders dan de werf stilleggen,” klinkt het bij wegenbouwer Hoogmartens.