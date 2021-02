Vrouw uit Peer zit dronken in auto

In de nacht van zondag op maandag werd een dronken bestuurster uit Peer betrapt achter het stuur. Even na middernacht kreeg de Leuvense politie melding dat er een auto schuin over de rijbaan stond op de Nieuwe Mechelsesteenweg in Wilsele. Toen de politieploeg ter plaatse kwam bleek dat het voertuig niet meer rijvaardig was. De 27-jarige vrouw zat nog achter het stuur maar haar auto weigerde dienst. Een ademtest wees uit dat ze ook nog te veel gedronken had om met de auto te rijden. Haar rijbewijs is in opdracht van het parket van Leuven onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. tb