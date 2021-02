De politie Demerdal betrapte in de nacht van vrijdag op zaterdag na een tip twee jongemannen uit Diest die naar de Maagdentoren in Zichem waren afgezakt om te zwemmen. Er lagen een aantal lege flessen in hun buurt. Zij moesten de flessen opruimen en kregen een covid-pv voor het negeren van de avondklok. tb