‘Tot en met 2025 komen er in de woonzorgcentra 4.772 plaatsen bij’, zegt Lorin Parys. Foto: een beeld uit het wzc Sint-Jozef in Assenede. — © Kristof Vadino

Vóór de coronacrisis was er al wat leegstand in de woonzorgcentra. Die is nu vergroot, maar op erg ongelijke wijze. In 240 Vlaamse rusthuizen staat meer dan een op de tien kamers leeg. In 76 centra zelfs meer dan een op de vijf.