“In all kinds of weather”, de documentaire over de bewogen zeilreis die Anuna De Wever, Adélaïde Charlier en Josefien Hoerée samen met andere klimaatjongeren ondernamen om de klimaattop in Chili bij te wonen in december 2019, is af. De film over de “Sail to the COP” gaat op vrijdag 12 februari gratis online in première op de website van De Singel en Vooruit.