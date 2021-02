KMI waarschuwt voor ijsplekken en CO-intoxicatie

Het blijft maandag en volgende nacht gevaarlijk glad met hier en daar nog wat lichte sneeuw. Volgende nacht wordt het geleidelijk droog vanaf het noorden. Overal is er kans op ijsplekken, waarschuwt het KMI. In Vlaanderen blijft het vriezen en liggen de maxima rond -5 graden in het uiterste noorden en rond 1 graad in Belgisch Lotharingen. Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.

Maandagnacht hangt er eerst nog veel bewolking en kunnen er lokaal nog enkele sneeuwvlokjes vallen. Later wordt het droog vanaf het noorden en verschijnen er opklaringen. De minima schommelen tussen -2 graden in Belgisch Lotharingen en -11 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig, aan zee vrij krachtig, uit het noordoosten.

Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met maxima tussen -6 graden in het noorden en -1 graad in Belgische Lotharingen. In de zuidelijke landshelft blijft het meestal zwaarbewolkt met tijdelijk nog kans op wat lichte sneeuw. In het noorden verwachten we opklaringen. Er waait een meestal matige wind uit oost tot noordoost waardoor het koudegevoel nog wordt versterkt.

Woensdag verloopt zeer koud en vrij zonnig, op enkele wolkenvelden na. Het blijft overal vriezen bij maxima tussen -1 graad aan de kust en -6 graden in de Hoge Venen en dit bij een goed voelbare noordoostenwind. Woensdagnacht vriest het regionaal streng met minima tussen -6 en -13 graden en in sommige Ardense valleien nog kouder.

LIVE. KMI verwacht temperaturen tot -15 graden