185 acteurs komen in Duitsland gezamenlijk uit de kast in manifest, onder wie de Vlaamse Benny Claessens

Het was een opmerkelijk beeld vrijdag in het wekelijkse magazine van Süddeutsche Zeitung. Daar stonden de foto’s van 185 Duitse acteurs en actrices die allen het #ActOut-manifest hebben ondertekend. Dat om meer erkenning en zichtbaarheid van de lgbtq+-gemeenschap te vragen op het podium en het scherm.

“We hebben niet eerder open over dit deel van ons privéleven kunnen praten, omdat we bang zijn voor de professionele gevolgen”, klinkt het. Het gaat om lesbische, homoseksuele, biseksuele, queer, non-binaire en transgender personen uit de sector. Veel van wie hun seksuele geaardheid niet geweten was.

Zes van de initiatiefnemers spreken over hun ervaringen in de industrie. Ze hebben het over de weinige rolmodellen die ze hadden toen ze jong waren, en over hoe vaak hen gevraagd werd om iets “te spelen alsof je heteroseksueel bent”. Hun management raadde hen aan om hun seksuele geaardheid te verhullen of hun partners niet mee te brengen naar de rode loper, zodat ze ook nog voor heteroseksuele rollen gevraagd zouden worden.

Onder anderen Tatort-acteurs Karin Hanczewski en Mark Waschke ondertekenden het manifest. Net als de Vlaamse theater- en tv-acteur Benny Claessens, die al jaren in de theaters van onder meer Berlijn werkt en homoseksueel is. Vanaf 15 februari is hij bij ons te zien als Geoffrey in de nieuwe Canvas-fictiereeks Albatros. Hij hoopt een gelijkaardige actie op poten te kunnen zetten in ons land. (eadp)